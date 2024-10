Plus Montabaur

Beim Kneipenfestival in Montabaur kommt riesige Stimmung auf: Schusterstadt wird zur Partymeile

i Monta Batida heizte zum Start des Festivals auf dem Marktplatz ein. Foto: Birgit Piehler

In 15 Locations der Stadt Montabaur ging es an diesem Wochenende musikalisch und atmosphärisch hoch her. Das Festival der Stadt unter der Organisation von „Spack! Event“, das sich traditionell auf verschiedene Spielstätten, darunter elf gastronomische Häuser, das Historica-Gewölbe, das Capitol-Kino und auch auf den Konzertbus verteilte, war erneut ausverkauft.