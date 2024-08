Plus Höhr-Grenzhausen

Balkonkraftwerke kommen gut bei Bürgern an: nach anfänglicher Zurückhaltung abwägen von Für und Wider

i Balkonkraftwerke kommen nun doch gut bei den Bürgern an, Gründe sind die finanzielle Förderung und die mittelfristige Einsparung von Stromkosten für Privathaushalte sowie nicht zuletzt die Verbesserung der CO2-Bilanz. Foto: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

„Die Förderung klimafreundlicher Sanierungen und Maßnahmen verbessert nicht nur die CO₂-Bilanz dieser Verbandsgemeinde – mittelfristig spart sie bares Geld, insbesondere in Privathaushalten.“ Mit diesen Worten hatte Innenminister Michael Ebling im Januar im Zuge des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation, kurz Kipki, den Förderbescheid in Höhe von 396.000 Euro an die Verbandsgemeinde (VG) Höhr-Grenzhausen übergeben.