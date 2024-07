Plus Höhr-Grenzhausen

Aus guter Nachbarschaft wird ein Team: Zwei Höhr-Grenzhäuser Traditionsapotheken fusionieren

i Aus guter Nachbarschaft wird ein Team Foto: Frederic Kruft/ VG Höhr-Grenzhausen

Eine Fusion der besonderen Art wurde in Höhr-Grenzhausen mit dem Zusammenschluss der beiden ältesten Apotheken der Stadt vollzogen. Ganz in der Tradition zweier Familienbetriebe und mit dem Fokus auf Werte wie Kompetenz und Kundennähe will das Apotheken-Duo so gut wie möglich im Dschungel von Online-Apotheken und Apotheken-Ketten bestehen und für eine beständige Vor-Ort-Versorgung stehen.