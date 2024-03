Plus Höhr-Grenzhausen/Koblenz

Angeklagte gedrängt, Drogenplantagen zu pflegen?: Prozess am Koblenzer Landgericht wegen Anbaus von Cannabis

Von Birgit Piehler

i Justizbeamte für die Sicherheit, Anwälte und Übersetzer mit den vier Angeklagten im Gerichtssaal in Koblenz, die sich wegen bandenmäßigen Anbaus von Cannabis vor dem Landgericht verantworten müssen. Foto: Birigt Pieler

Nach einem kurzen Auftakt in der vergangenen Woche hat nun das Verfahren gegen vier Angeklagte vor der Dritten Strafkammer am Koblenzer Landgericht begonnen: Ihnen wird vorgeworfen, in zwei leer stehenden Gebäuden in Höhr-Grenzhausen Cannabispflanzen in größerer Menge angebaut zu haben.