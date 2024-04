Plus Höhr-Grenzhausen

Aktionsbündnis lud zur Kundgebung in Höhr-Grenzhausen: Einsatz für Demokratie, Vielfalt und Toleranz

Von Birgit Piehler

i Für Demokratie, Frieden und Vielfalt zeigten in Höhr-Grenzhausen am Samstag etwa 400 Bürger Flagge. Foto: Birgit Piehler

Rund 400 Menschen versammelten sich am Samstag vor der Höhr-Grenzhäuser Grundschule, um sich für Demokratie, Vielfalt und Toleranz einzusetzen und gegen rechtsextreme Entwicklungen zu stellen. Das in den vergangenen Wochen gegründete Aktionsbündnis „Höhr-Grenzhausen steht auf“ hatte zur Teilnahme an der Kundgebung eingeladen.