Herbstspektakel in Mensfelden: Hof Heckelmann lädt zu Kürbiswelten 2024 ein

Der Familienbetrieb Heckelmann lädt ein zu den Kürbiswelten 2024 und bietet dabei nach eigenen Angaben die größte Kürbisauswahl in Hessen mit mehr als 300 Sorten und einer riesigen Farben- und Formenvielfalt. Die Veranstaltung findet an den kommenden vier Wochenenden, also 21. und 22.

September, 28. und 29. September, 5. und 6. Oktober sowie 12. und 13. Oktober sowie am Feiertag 3. Oktober statt, und zwar jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Hof liegt in Hünfelden-Mensfelden, direkt an der Abfahrt der B 417 am Alten Zollhaus. Der Eintritt ist frei. „Wir sind aktuell auf unserem Hof voll mit der Kürbisernte beschäftigt, um die Kürbisse der rund 300 verschiedenen angebauten Sorten nach Hause zu schaffen und das Hofgelände herbstlich zu schmücken“, schreibt Steffen Heckelmann in einer Pressemitteilung. Es gibt passend zum Herbst alles rund um den Kürbis, Kürbisdeko, Kürbisschnitzen, Kürbisverkauf, frisch gepresster Apfelsaft, Kürbisgerichte und auch Kaffee und Kuchen sowie einen Kinderspielbereich. Das Maislabyrinth ist ebenfalls geöffnet. red Foto: Steffen Heckelmann