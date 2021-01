VG Loreley

Der Rat der Verbandsgemeinde Loreley hat beschlossen, ein Wirtschaftlichkeitsgutachten für das ehemalige Turner- und Jugendheim auf dem Loreleyplateau in Auftrag zu geben. Rund 7700 Euro kostet die Untersuchung. Eine Alternative sieht Mike Weiland nicht, das machte der Verwaltungschef bei der Sitzung am Donnerstagabend in Dachsenhausen noch einmal ganz deutlich. Das Gremium geht nun beim Turner- und Jugendheim einen ähnlichen Weg wie schon beim Verwaltungsgebäude nur wenige Monate zuvor.