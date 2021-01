Loreley

Es wird eines der zentralen Elemente im neu geschaffenen Kultur- und Landschaftspark auf dem Loreley-Plateau: das ehemalige Turner- und Jugendheim. Doch es gibt ein ernstes Problem. In seiner nächsten Sitzung am Donnerstagabend soll der Verbandsgemeinderat eine mögliche Lösung auf den Weg bringen – und die hat es in sich. Das Stichwort lautet Wirtschaftlichkeitsgutachten.