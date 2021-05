Umbenennung der Deines-Bruchmüller-Kaserne in Lahnstein: „Rittersturz“ ist als neuer Name unbeliebt

Welchen neuen Namen erhält die Deines-Bruchmüller-Kaserne in Lahnstein? Um diese Frage zu diskutieren, luden die Lahnsteiner Christdemokraten mit ihrem Vorsitzenden Andreas Korn zur digitalen Mitgliederversammlung ein.

Bereits in der Stadtratssitzung im April äußerten alle Stadträte ihr Missfallen gegenüber der geplanten Namensänderung. Anlass dazu war der „Traditionserlass“ der Bundeswehr, bei der sie begonnen hat, ihre Namensgebung für Einrichtungen kritisch zu überprüfen.

CDU-Ratsmitglied Uwe Unkelbach gab Infos zur Kaserne: Die Anlage wurde am 13. November 1938 fertiggestellt und beheimatete ursprünglich das Artillerieregiment 70 der Wehrmacht mit der (bespannten) Abteilung in der Deines- (rechts der alten Wache) und der (motorisierten) Abteilung in der Bruchmüller-Kaserne. Benannt ist die Liegenschaft nach den Artillerie-Generalen Gustav Adolf von Deines und Georg Bruchmüller.

Unkelbach erläuterte auch den Ablauf der einzelnen Phasen bei Umbenennungen von Kasernen. Die zweite Phase sei hier eingeläutet: Das bedeute, dass ein Gremium der Bundeswehr unter verschiedenen Vorschlägen einen Favoriten ausgesucht und sich für den neuen Namen „Rittersturz-Kaserne“ entschieden habe.

Damit erinnere man an die Rittersturzkonferenz des Jahres 1948, in der über die Gründung eines westdeutschen Staates beraten wurde. Die Beteiligten sollten so geehrt werden – unter ihnen der zweite Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Johann Peter Altmeier.

Günter Groß und Johannes Lauer bekräftigten nochmals, dass sie mit dem neuen Namen nicht einverstanden sind, ebenso Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte, der sich wie OB-Kandidat Thomas Becher für einen anderen Namen einsetzt.

Die Mitgliederversammlung beauftragte den Vorstand, in einem Schreiben an Bundestagsabgeordneten Josef Oster und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer darauf hinzuwirken, einen für Lahnstein identitätsstiftenden neuen Namen zu finden.