Grüne Rhein-Lahn haben gewählt: Thomas Kohl ist der neue Kreisvorstandssprecher

Einstimmig, so lautete das Wahlergebnis in der Kreismitgliederversammlung der Grünen für den Nachfolger des plötzlich gestorbenen Leo Neydek. Thomas Kohl ist neuer Kreisvorstandssprecher, wie es in einer Pressemitteilung verkündet wird.

Der in Düsseldorf geborene Maler lebt in Geilnau an der Lahn und hat nicht nur durch seine Kunst, die auch im Deutschen Bundestag in Berlin ausgestellt ist, eine hohe Affinität zur grünen Politik. „Die komplexe Schönheit, fragile Harmonie und reiche Formensprache der Natur sind die anspruchsvollsten Kriterien, die ich an meine Malerei anlegen kann.

Ein politisches Engagement für das Klima und bei den Grünen scheinen mir da nur folgenrichtig: Ich hoffe natürlich, dieses Engagement mit den gleichen konstruktiven Varianten und ideenreichen Verknüpfungen füllen zu können, wie sie eine konzentrierte Atelierarbeit erfordert und freue mich auf die Begegnungen mit den Menschen im Rhein-Lahn-Kreis!“

Die Kreisgeschäftsführerin Dr. Kristin Kosche (Gückingen), die Kreisvorstandssprecherinnen Dr. Stephanie Bräuer (Bad Ems) und Simone Hobrecht (Nassau), sowie der Kreisschatzmeister Mike Gaertner (Gückingen) freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Völlig überraschend war Leo Neydek im August im Alter von 63 Jahren gestorben. Über viele Jahre war er das Gesicht des Kreisverbands von Bündnis90/Die Grünen im Rhein-Lahn-Kreises. Die Trauer über den Verlust eines engagierten Kommunalpolitikers war nicht nur in den Reihen der eigenen Partei groß.

me