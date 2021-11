Wieder am Netz: Vodafone behebt Störung in der VG Kastellaun

Gute Nachricht für die von der Vodafone-Störung betroffenen Kunden in der Verbandsgmeinde Kastellaun: Wie Unternehmenssprecher Volker Petendorf am Dienstag, 9. November, mitgeteilt hat, konnte der Kabelschaden an einem unterirdischen Zufuhrstrang behoben werden. „Die Störung im Vodafone-Festnetz im Bereich 56288 Kastellaun, 56869 Mastershausen, 54516 Wittlich und 56290 Uhler ist behoben. Um 12.23 Uhr kamen die ersten der 2030 betroffenen Kunden wieder ans Netz. Seit 13.48 Uhr sind alle betroffenen Haushalte wieder an das Festnetz angebunden.“

Seit vergangenen Freitag hatten viele Vodafone-Kunden keinen Festnetzempfang (siehe: VG Kastellaun: Kein Festnetz, kein Internet – Vodafone meldet seit Freitag Störung). Nachdem wir darüber berichtet und den Artikel auf Facebook geteilt hatten, machten viele User, die von der Störung betroffen gewesen sind, ihrem Unmut Luft. „Schön, dass man wenigsten aus der Zeitung erfährt was los ist“, schrieb etwa eine Leserin. Jemand anderes fragte sich, „wofür man da überhaupt zahlt“. Derartige Störungen würden bei Vodafone schließlich häufiger vorkommen.

Konzernsprecher Volker Petendorf entschuldigte sich indes für die „vorübergehenden Unannehmlichkeiten“.