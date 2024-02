Es geht trubelig zu in der Küche der Puricelli-Realschule in Rheinböllen. An einem Tisch sind drei Jungs damit beschäftigt, Knoblauch in feine Würfel zu schneiden, an einer Arbeitsplatte würzen drei Mädchen gerade die zu Stiften geschnittenen Kartoffeln, die anschließend in den Ofen geschoben werden sollen.