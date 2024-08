Plus Boppard/Brasilien

Wahl-Bopparder hat Buch veröffentlicht: Peter Höhler widmet sich der Geschichte der Brods

Von Sina Ternis

i Peter Höhler ist von Haus aus Historiker. Zuletzt beschäftigte er sich mit der Familie Brod, von der zwei Brüder in den 1880er-Jahren nach Brasilien ausgewandert sind. Foto: Sina Ternis

Alles fing damit an, dass Peter Höhler 2012 nach Boppard gezogen ist und sich in einem Verein einbringen wollte, um soziale Kontakte zu knüpfen. Er, von Haus aus Historiker, entschied sich für den Freundeskreis „Arroio do Meio – Boppard“, der sich der Partnerschaft zwischen der brasilianischen Stadt und seiner Wahlheimat widmet. Was mit ehrenamtlichem Engagement begann, ist mittlerweile in einem Buch gemündet.