Plus Simmern Vorschlag der Freien Wähler: Bei Neubau sollen Kreis und VG Simmern-Rheinböllen gemeinsame Sache machen Von Sina Ternis i FW-Vorschlag: Gemeinsame Sache machen Foto: Sina Ternis Einen interessanten Vorschlag bringen die Freien Wähler Simmern-Rheinböllen in die an diesem Donnerstag stattfindende Sitzung des Verbandsgemeinderats Simmern-Rheinböllen ein: Sie stellen einen Antrag auf Kontaktaufnahme mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis zur Prüfung eines Neubaus eines gemeinsamen Verwaltungsgebäudes für die Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen. Lesezeit: 2 Minuten

In dem Schreiben an VG-Bürgermeister Michael Boos weisen die Freien Wähler darauf hin, dass den Rat schon seit einigen Jahren das Verwaltungsgebäude in der Brühlstraße, also das Simmerner Rathaus, beschäftigt. „Das stark sanierungsbedürftige Gebäude genügt schon länger nicht mehr den Bedürfnissen einer modernen Verwaltung. Seit der Fusion der beiden Verbandsgemeinden ...