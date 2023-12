Es ist ein Anblick, der Bernd Bazin erfreut. Der Pfarrer, der in der evangelischen Kirchengemeinde Sargenroth-Mengerschied aktiv ist, hält an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag insgesamt vier Gottesdienste – und die in überwiegend gut gefüllten Kirchen. Denn zu den Feiertagen, das weiß auch Bazin, gehen auch diejenigen zu den Gottesdiensten, die das Jahr über meist fernbleiben.