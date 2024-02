Viele Wagen bei den Umzügen im Rhein-Hunsrück: Narren lassen sich vom TÜV nicht aufhalten

Spanplatte um Spanplatte verschraubt Dieter Stumm an den zuvor angebrachten Querverstrebungen fest. Sie bilden das Fundament für den Prinzenwagen des Karneval Verein Simmern, der sich an Fastnachtssamstag zusammen mit vielen anderen Gruppen durch die Kreisstadt schlängeln wird. Bis es soweit ist, hat allein Stumm mehr als 30 Stunden in den Bau des neuen Wagens investiert.