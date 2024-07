Plus Simmern/Rheinböllen VG-Rat Simmern-Rheinböllen konstituiert sich: Julie Kaiser-Girard ist neue Beigeordnete Von Sina Ternis i VG-Bürgermeister Michael Boos (von links) begrüßt die neuen Beigeordneten Thomas Meurer, Julie Kaiser-Girard sowie Kurt Müller. Foto: Sina Ternis Es waren viele neue Gesichter, die Michael Boos, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen, zur konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats im Simmerner Rathaus begrüßen konnte. „Ich wünsche mir konstruktive Beschlüsse und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das Wohl der VG sollte immer im Vordergrund stehen“, sagte Boos. Lesezeit: 2 Minuten

Jedes Einzelne der 36 Mitglieder der Parteien CDU, SPD, FDP, Freie Wähler Simmern-Rheinböllen sowie der Grünen wurde dann von Boos persönlich per Handschlag verpflichtet, ehe die Beigeordneten in drei aufeinanderfolgenden Wahlen gewählt wurden. Anders als in der vergangenen Wahlperiode, gibt es dieses Mal nur drei Beigeordnete – und hier zumindest eine ...