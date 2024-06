Plus Gemünden

Soonwaldschule in Gemünden hat dreifach Grund zu feiern: Bei Wettbewerb gegen größere Schulen durchgesetzt

Von Sina Ternis

i Die Soonwaldschule Gemünden ist mittlerweile auch offiziell Naturparkschule. Vertreter des Naturparks, Kirchbergs VG-Bürgermeister Peter Müller (2. v. links), Michael Boos, VG-Bürgermeister Simmern-Rheinböllen (2. v. rechts) übergaben Schulleiterin Tanja König (4. v. links) die Urkunde. Fotos: Sina Ternis Foto: Sina Ternis

Dass es rund um die Soonwaldschule in Gemünden mit Blick auf die Parkplätze am vergangenen Freitag so richtig eng wurde, das führte zwar dazu, dass Michael Boos, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen, ein wenig zu spät auf dem Schulhofgelände eintrudelte, das hatte aber vor allem einen beziehungsweise gleich mehrere freudige Gründe.