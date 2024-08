Plus Simmern Sicherheit und Prävention auf vielfältige Art im Blick: Erster Aktionstag rund um die Hunsrückhalle Simmern Von Sina Ternis i Kristina Schönmaier (von links), Leon Auler sowie Elke Ihmig vom Organisationsteam hoffen zusammen mit VG-Bürgermeister Michael Boos, dass der erste Sicherheits- und Präventionstag auf großen Anklang stößt. Foto: Sina Ternis Einmal dabei zusehen, wie Polizeihunde arbeiten und wie sie reagieren, wenn sie auf Drogen stoßen. Oder sich selbst aus einem auf dem Kopf gelandeten Auto befreien. Oder ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt, in einem Rauschzustand zu sein und dann einen Parcours absolvieren zu müssen. Das sind nur einige der Dinge, die die Besucher des ersten von der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen initiierten Präventions- und Sicherheitstags erleben und eben auch selbst erfahren können. Lesezeit: 2 Minuten

Am Sonntag, 1. September, präsentieren rund um das Simmerner Rathaus sowie in der Hunsrückhalle eine Vielzahl an Organisationen Wissenswertes zum Thema Sicherheit. Dabei sind Polizei samt Diensthundestaffel, Weißer Ring, Deutsches Rotes Kreuz und Sozialstation, Technisches Hilfswerk, Freiwillige Feuerwehr, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Verbraucherzentrale, Malteser Hilfsdienst, Kreisverkehrswacht, Netzwerk Demenz, Sicherheitsberater für Senioren, Digitalbotschafter ...