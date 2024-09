Plus St. Goar Roman „Der Morgen nach dem Regen“ spielt in St. Goar: Autorin hat nach einem Sehnsuchtsort gesucht Von Sina Ternis i Die Autorin Melanie Levensohn hat sich in ihrem neuen Roman auch intensiv mit dem Mittelrheintal beschäftigt. „Der Morgen nach dem Regen“ ist am 9. September erschienen. Foto: Jaroslav Monchak „Der Morgen nach dem Regen“ heißt der neue Roman der deutsch-amerikanischen Autorin Melanie Levensohn. Dabei handelt es sich um ein bewegendes Familienporträt, das die innere Zerrissenheit einer Mutter behandelt, die beruflich viel unterwegs war und kaum Zeit für ihre Familie hat. Lesezeit: 3 Minuten

Am Ende ihres Berufslebens zieht es sie an den Mittelrhein – in ein Haus in St. Goar, in dem sie in ihrer Kindheit eine unbeschwerte Zeit verlebte. Wir sprachen mit der Autorin über ihr neues Buch, das am 9. September erschienen ist. Frau Levensohn, „Der Morgen nach dem Regen“ ist Ihr ...