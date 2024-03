Plus Rhein-Hunsrück Neuer Verein gegründet: E-Sports soll im Rhein-Hunsrück-Kreis bekannter werden Von Sina Ternis i Der aktuelle Vorstand des Vereins besteht aus Phillip Holler (links) und seinem Stellvertreter Florian Muth. Foto: Phillip Holler Lesezeit: 5 Minuten Wenn Phillip Holler von seinem Projekt erzählt, erkennt man sofort das Leuchten in seinen Augen, hört die Begeisterung in seiner Stimme mitschwingen. Zusammen mit neun anderen hat er Ende vergangenen Jahres den Verein Dogback Esports gegründet, um das Thema E-Sport auch im Rhein-Hunsrück-Kreis populärer zu machen, aber auch, um Aufklärungsarbeit zu betreiben.

Holler ist selbst leidenschaftlicher Gamer und beschreibt sich augenzwinkernd als „Kellerkind“, also als jemanden, der die Jugend vor allem in seinem Zimmer verbracht hat. Rollladen runter, Tageslicht aussperren, PC an, in eine andere Welt abtauchen. Reale Kontakte hatte er in dieser Zeit nicht viele – und steht damit ein wenig ...