Plus Rhein-Hunsrück

Mit Revierleitern des Forstamts Simmern durchs Jahr: Vielfalt der Berufe ist Trumpf bei Landesforsten

Von Sina Ternis

i Forstwirtschaftsmeister Daniel Korbion (links) und Förster Jan Hannappel sind vor allem mit vielen planerischen Aktivitäten beschäftigt, haben das große Ganze im Blick. Foto: Sina Ternis

Das Arbeiten in und mit der Natur, das ist es, was alle in gleichem Maße schätzen, Förster, Forstwirte und Forstwirtschaftsmeister. In den beiden Revieren Rheinböllen und Argenthal sind insgesamt fünf Forstwirte, zwei Förster und ein Forstwirtschaftsmeister über Landesforsten angestellt.