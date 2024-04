Plus Simmern

Infotag der Hospizemeinschaft: Achtsamkeit ist auch am Lebensende Thema

Von Sina Ternis

i Susanne Schäfer (links) ist Ernährungsberaterin. Sie zeigte den Besuchern, wie man trotz eines durch die Pflege womöglich eng getakteten Alltags dennoch gesund kochen kann. Foto: Sina Ternis

„Achtsam. Da sein, Begleitung am Lebensende und in der Trier“, das war der Titel eines Informationstages, den die Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern in den Räumen des Paul-Schneider-Hauses in Simmern ausgerichtet hat.