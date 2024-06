Plus Kastellaun

In VG Kastellaun bleiben drei Gemeinden ohne Führung – Keimer bleibt Stadtbürgermeister

Von Sina Ternis

i Christian und Patrizia Keimer stoßen mit einem Glas Sekt auf die Wiederwahl an. Der 52-Jährige geht damit in seine dritte Amtszeit als Stadtbürgermeister von Kastellaun. Foto: Werner Dupuis

In der Verbandsgemeinde Kastellaun waren in 18 Gemeinden sowie in der Stadt Kastellaun die Bürger zum Wählen aufgerufen – und in den meisten von ihnen gab es auch einen Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters. Lediglich in den Gemeinden Korweiler, Mastershausen und Spesenroth konnten die Bürger nur einen Gemeinderat wählen, der wiederum die Aufgabe haben wird, einen Bürgermeister zu wählen.