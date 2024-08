Plus Rhein-Hunsrück Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es mehr als 900 i-Dötzchen: Start in neuen Lebensabschnitt Von Sina Ternis i Mehrere Erstklässler warten auf ihre Einschulung. Für mehr als 900 Abc-Schützen im Rhein-Hunsrück-Kreis beginnt nun der sogenannte Erenst des Lebens. Foto: picture alliance/dpa/David Ebener (Archiv)/picture alliance / dpa Bunt bemalte, bis zum Rand gefüllte Schultüten, viele aufgeregte Gesichter – und ganz viele neue Eindrücke. Für rund 930 i-Dötzchen beginnt heute beziehungsweise morgen der Schulalltag und damit ein neuer Lebensabschnitt. Lesezeit: 6 Minuten

In der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Grundschule in Simmern werden 62 Kinder eingeschult, das sind sieben mehr als noch im Vorjahr. Somit werden im aktuellen Schuljahr insgesamt 274 Schüler in 13 Klassen unterrichtet – eine Stufe ist vierzügig, alle anderen, darunter auch die ersten Klassen, sind dreizügig. Die Einschulungsfeier mit Schulgottesdienst findet am Dienstag ...