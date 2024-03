Plus Rhein-Hunsrück

Helfer vor Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis: Ein Ehrenamt, das Leben retten kann

Von Sina Ternis

i Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den häufigsten Fällen, zu denen die Helfer vor Ort ausrücken. Deswegen gehören Herzdruckmassagen auch zu den Seminarinhalten. Fotos: Sina Ternis Foto: Sina Ternis

Seit 2021 werden im Rhein-Hunsrück-Kreis die sogenannten Helfer vor Ort, oder auch First Responder genannt. Mittlerweile sind 120 Helfer im Kreis ehrenamtlich aktiv. Sie sollen im Notfall schnell am Ort sein und können so auch Leben retten.