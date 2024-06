Bereits im Februar zeigte der Hunsrück Flagge, als die AfD zu einem Bürgerdialog in die Hunsrückhalle einlud. Am Samstag hält die Partei dort ihren Landesparteitag ab. Eine Demo wie vor vier Monaten wird es dann zwar nicht geben in Simmern, wohl aber einen Aktionstag, der deutlich machen soll: „Der Hunsrück ist bunt.“ Foto: Archiv Thomas Torkler