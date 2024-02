Nein, es geht ihnen nicht darum, ausnahmslos Senioren anzusprechen. Sie möchten ein Angebot für alle Generationen bieten – das machen die Initiatoren des dritten Gesundheits- und Fitnesstages in der Verbandsgemeinde Kirchberg deutlich. Nachdem das Vorhaben, die Veranstaltung im Drei-Jahres-Rhythmus zu etablieren, aufgrund von Corona gescheitert ist, findet die Veranstaltung nach einer vierjährigen Pause am Samstag, 13. April, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum dritten Mal in der Kirchberger Stadthalle statt.