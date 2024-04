Plus Mengerschied/Brasilien Gerhard Franz hat zahlreiche Briefe aus Brasilien: Familie Tatsch hat Chance gesehen und ergriffen Von Sina Ternis i Gerhard Franz hat nicht nur alle Tatsch-Briefe aufbewahrt, sondern diese mittlerweile auch transkribiert. Noch heute besteht Kontakt zu den Tatsch-Nachfahren in Brasilien. Foto: Sina Ternis Mittlerweile hat Gerhard Franz seine Schätze in einem Karton untergebracht, um sie vor Luftfeuchtigkeit, Licht, Wärme und Staub zu schützen. Im Laufe der vergangenen 200 Jahre hat der Zahn der Zeit dennoch an den Briefen genagt. Viele von ihnen sind abgegriffen, teilweise haben sie kleine Löcher, das Papier ist vergilbt. Und doch sind es Dokumente von unschätzbarem Wert, denn sie erzählen Geschichten von Abschied, von Neuanfang, von Sehnsucht und von Hoffnung. Lesezeit: 5 Minuten

Seit einigen Jahren ist Franz im Besitz der Briefe, die die aus Raversbeuren nach Brasilien ausgewanderte Familie Tatsch an die in der Heimat verbliebenen Verwandten geschickt hat. Er gehört zu der Linie der Tatschs, die auf den einzigen in Deutschland verbliebenen Sohn, Johann Jacob Tatsch, zurückgeht. Er war zum Zeitpunkt ...