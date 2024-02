Deutschlandweit kann das Technische Hilfswerk (THW) das Ehrenzeichen in Silber jährlich 90 Mal, das Ehrenzeichen in Gold sogar nur 15 Mal verliehen werden. Das macht deutlich, wie besonders die Auszeichnungen sind, die Wilhelm Stöffen und Carsten Schneider während einer Feierstunde in der Kreisverwaltung in Simmern verliehen wurden.