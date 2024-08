Plus Simmern

Frieden im Kleinen für den Frieden im Großen: Was Besucher beim Aktionstag in Simmern lernen können

Von Sina Ternis

i Eva Fellerer (von links), Konni Faber, Christa Buschbaum und Karla Quint haben den Friedenstag in der Familienbildungsstätte in Simmern initiiert. Sie möchten einen kleinen Beitrag zu mehr Frieden und einer besseren Kommunikation leisten. Foto: Sina Ternis

Es braucht nicht lange, dann ist der Begeisterungsfunke auf jede der vier Frauen, die an diesem Vormittag am Tisch der Katholischen Familienbildungsstätte in Simmern sitzen, übergesprungen. Denn schnell wird klar: Wenn sie von dem von ihnen erstmals initiierten Friedenstag sprechen, dann reden sie von einem echten Herzensprojekt.