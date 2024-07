Plus Emmelshausen

Emmelshausener unterwegs auf der Walz: Drei Jahre, 17 Länder, viele Eindrücke

Von Sina Ternis

i Während der Wanderschaft hatte Mattis Stamm seine Freundin Janne kennengelernt, die er in Emmelshausen wieder in die Arme schloss. Foto: Werner Dupuis

Um kurz vor 17 Uhr kommt Mattis Stamm in Emmelshausen an, springt über das Ortsschild und fällt seiner Familie und seiner Freundin in die Arme. Für den 23-Jährigen geht an diesem Samstag eine mehr als dreijährige Wanderschaft zu Ende, die ihn durch insgesamt 17 verschiedene Länder geführt hat.