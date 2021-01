„Das Umweltministerium hat seine Unterstützung von Not leidenden Tierheimen, Zoos und vergleichbaren Einrichtungen bis zum 30. Juni 2021 verlängert“, heißt es in einer Mitteilung der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei am Montag, die sich mit der Rettung des Zoos in Neuwied befasste. Weiter wurde die seit Januar im Amt befindliche Umweltministerin Anne Spiegel zitiert: „Mit unserem Nothilfeprogramm helfen wir schnell und unbürokratisch, damit die Einrichtungen die stark angespannte Situation meistern können.