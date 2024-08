Plus Simmern Diakonisches Werk in Simmern startet Präventionsprogramm: Alkoholkonsum bei Minderjährigen in den Blick nehmen Von Sina Ternis i Das Programm „HaLT“ soll dabei helfen, Kinder und Jugendliche für einen vernunftbasierten Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren. Dabei kommt auch Erwachsenen eine wichtige Rolle zu. Foto: Silas Stein/picture alliance/dpa „HaLT. Hart am LimiT“ heißt ein kommunales Alkoholpräventionsprogramm für Kinder und Jugendliche, das 2008 im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) evaluiert wurde und nun auch beim Diakonischen Werk in Simmern gestartet ist. Lesezeit: 3 Minuten

„Es richtet sich an Eltern, Schulen, Vereine, sonstige Einrichtungen, also eigentlich an alle, die mit Kindern und Jugendlichen in Berührung kommen“, sagt Sozialpädagogin Jennifer Konrath-Schmitt, die froh ist, dass sie das Projekt nun auch im Rhein-Hunsrück-Kreis anbieten kann. Das Programm gibt ihr und ihren Kollegen viel Gestaltungsspielraum und ermöglicht unterschiedliche, sowohl ...