Plus Boppard Besonderes Projekt in Boppard: Jung und Alt profitieren von Kooperation Von Sina Ternis i Jung und Alt an einem Tisch: Alle profitieren Foto: Martin Boettcher Vorsichtig betreten die Schüler die Cafeteria, stehen erst einmal eine Weile in der Nähe der Tür und beobachten das Geschehen. Es bedarf eines kleinen Anstoßes, ehe sie sich an den einzelnen Tischen verteilen. Dort sitzen die Bewohner des Pflegezentrums Haus Elisabeth – und erwarten die Schüler der benachbarten BBS schon. Lesezeit: 6 Minuten

Einmal wöchentlich sind sie hier zu Gast und leisten den Senioren Gesellschaft. Sobald die anfängliche Vorsicht abgelegt ist, stellt sich im Raum eine lebhafte Atmosphäre ein. Im Hintergrund laufen deutsche Schlager, an den Tischen wird an diesem Vormittag vor allem gespielt. Auf einem Servierwagen stehen verschiedene Gesellschaftsspiele bereit, an denen ...