Viele Schilder und blinkende Pfeile weisen den Verkehrsteilnehmern derzeit auf der Bundesstraße 50 zwischen den Anschlussstellen Simmern-Mitte und Argenthal den Weg. Arbeiter sind dort derzeit allerdings keine zu sehen, der Baufortschritt stagniert. Das liegt laut Landesbetrieb Mobilität sowohl an der Witterung als auch daran, dass viele Asphaltlieferanten derzeit geschlossen hätten, also kein Material geliefert werden könne. Sollte es die Witterung zulassen, werden die Arbeit aber am 18. März wieder aufgenommen. Ab Juni soll dann wieder freie Fahrt sein. Foto: Sina Ternis