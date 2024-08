Plus Gemünden/Athen

Aus Blutplasmaspende wird Freundschaft – Frau aus Gemünden rettet an Krebs erkrankter Griechin das Leben

Von Sina Ternis

i Anja Müller (links) und ihr Mann Jörg haben Nadja seit der Transplantation bereits drei Mal getroffen. Zuletzt war die Griechin zu Gast bei den Müllers in Gemünden. Der nächste Besuch ist bereits geplant. Nach der Spende ist eine enge Freundschaft über die 2500 km Distanz entstanden. Foto: Anja Müller

Mit ruhiger Stimme diktiert Nadja die Sätze in ihr Handy, lässt sie mithilfe von Google Translate aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzen. Man merkt, dass ihr das nahegeht, dass Erinnerungen wieder an die Oberfläche geholt werden, Erinnerungen die Gefühle auslösen. Doch das geht nicht nur Nadja so, auch Anja Müller, die neben ihr am Tisch sitzt, sagt: „Ich bekomme Gänsehaut. So detailliert habe ich die Geschichte bislang auch noch nicht gehört.“