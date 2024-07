Plus Simmern

Am Samstag geht es los: Danis Schlossschänke eröffnet in Simmern

Von Sina Ternis

i Dani Ginzel (Mitte) und ihr Team freuen sich auf die Eröffnung von Danis Schlossschänke am Schlossplatz in Simmern. Am Samstag, 13. Juli, um 18 Uhr öffnet sie zum ersten Mal die Pforten für ihre Gäste. Foto: Sina Ternis

Ankommen, sich willkommen fühlen und in angenehmer Atmosphäre bei leckerem Essen und einer Auswahl erlesener Weine eine schöne Zeit verbringen – genau dieses Ziel verfolgt Dani Ginzel in Danis Schlossschänke. Die neue Inhaberin des Lokals am Schlossplatz 16 in Simmern blickt voller Vorfreude auf die Neueröffnung am kommenden Samstag, 13. Juli, 18 Uhr.