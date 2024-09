Plus Biebern 75 Jahre Spvgg Biebertal: Zum Einstieg ein Likör Von Sina Ternis i In der Saison 2010/11 spielte die Spvgg noch in der Bezirksliga. Allerdings folgte dann der Abstieg in die Kreisliga A, viele Spieler verließen den Verein. Foto: Archiv Spvgg Biebertal Die Schwierigkeiten kleiner Vereine in finanzieller Hinsicht, aber auch, wenn es darum geht, Mannschaften für den Spielbetrieb zu stellen – das waren die Beweggründe, aus denen sich am 25. August 1949 insgesamt 65 Mitglieder der beiden Vereine VfR Biebern-Fronhofen und SV Reich zusammengefunden hatten, um einen gemeinsamen Sportverein zu gründen. Lesezeit: 4 Minuten

Der konkrete Anlass für den Zusammenschluss war eine Zusage des VfR zum Sportfest in Frankweiler, für das dann allerdings nicht ausreichend Spieler zur Verfügung standen. Also bat man an einem Sonntagmorgen vor dem Hochamt an der katholischen Kirche den Nachbarverein um Unterstützung in Form von Spielern. Die Einwilligung erfolgte unter ...