Plus Neuerkirch

32. Kunsthandwerker- und Bauernmarkt: Über Neuerkirch strahlt die Sonne

Von Sina Ternis

i Liebevoll dekoriert mit allerlei Schönem für Fenster und Türen war auch dieser Stand ein echter Besuchermagnet. Foto: Sina Ternis

Auch in diesem Jahr strahlte die Sonne wieder mit Besuchern, Ausstellern und Organisatoren um die Wette: Der Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in Neuerkirch fand auch in der mittlerweile 32. Auflage einen enormen Zuspruch und lockte nicht nur die Einheimischen, sondern auch Gäste aus der nahen und fernen Umgebung in den kleinen Hunsrückort.