100 Jahre DJK Rheinwacht Oberwesel: Verein blickt auf bewegte und bewegende Geschichte zurück

Von Sina Ternis

i Männlich dominiert war auch das Turnen in den 1950er-Jahren, auch wenn sich der Verein nach seiner Wiedergründung im Jahr 1954 für Mädchen und Frauen öffnete und sich dafür eigene Gruppen gründeten. Foto: DJK Archiv

100 Jahre ist es her, dass der DJK Rheinwacht Oberwesel aus der Taufe gehoben wurde. Damals, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bildeten sich europaweit viele Gruppen der katholischen Jugendbewegung, in Deutschland unter der Bezeichnung Deutsche-Jugendkraft-Sportverband (DJK), um gemeinsam Sport zu treiben, zu spielen und zu wandern. In diesem Jahr feiert der Verein Jubiläum und blickt auf eine bewegte und bewegende Geschichte zurück.