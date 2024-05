Stadtratswahl in Idar-Oberstein: Das Wahl-Café unserer Zeitung im Stream

Die Nahe-Zeitung lädt am Donnerstag dem 23. Mai die Spitzenkandidaten der Stadtratswahl in Idar-Oberstein zum Wahlcafé ein. Hier können Sie im Stream dabei sein.

Idar-Oberstein wählt bei der Kommunalwahl am 9. Juni einen neuen Stadtrat. Doch welche Partei setzt welche Prioritäten? Wer kann seine Schwerpunkte am besten erklären und mit seiner Zukunftsvision für die Stadt die Idar-Obersteiner überzeugen? Wie gehen wir mit den Leerständen um? Sind unsere Schulen in der Stadt gut ausgestattet? Wie kann man das Ehrenamt fördern? Sollte es eine Neuauflage des Spießbratenfestes geben? Hat der Stadtrat überhaupt einen Spielraum angesichts der (wieder) leeren Kasse? Solche Themen werden in lockerer Runde diskutiert. Die Moderation übernimmt Vera Müller, Redakteurin unserer Zeitung. Beim NZ-Wahlcafé im Lbenshilfe-Café Ella's am Bahnhof am Donnerstag, dem 23. Mai ab 15 Uhr stehen die Spitzenkandidaten der Parteien Rede und Antwort.

Das sind die Teilnehmer

Zum NZ-Wahl-Café eingeladen sind die Spitzenkandidaten der wichtigsten Listen, die für den Stadtrat antreten. Es diskutieren:

Moritz Forster (SPD)

Frederik Grüneberg (CDU)

Jürgen Müller (Die Linke),

Monja Roepke (Bündnis 90/Die Grünen),

Richard Brunk (FDP),

Stefan Worst (Liste Worst/Bürger für Bürger),

Michael Schmolzi (LUB)

Frank Schnadthorst (Freie Liste).

Hier können Sie das NZ-Wahl-Café im Stream verfolgen

Am 23. Mai wird das NZ-Wahl Cafe ab 15 Uhr bei Nahe-TV und auf der Seite der Nahe-Zeitung übertragen. Hier können Sie am Donnerstag live dabei sein: