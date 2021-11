Bergeweise Schokolade in allen möglichen Varianten. Pralinen, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Ein Besuch in der Manufaktur von Oliver Coppeneur kann die Herzen von Schokoladenliebhabern schon mal zum Schmelzen bringen. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Firma in Bad Honnef ein Dorado für Freunde süßer Köstlichkeiten.