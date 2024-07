Plus Thalhausen Einer der jüngsten Bürgermeister im Kreis Neuwied: Florian Schäfer ist der neue Ortschef von Thalhausen Von Daniel Dresen i Florian Schäfer heißt der neue Ortsbürgermeister von Thalhausen. Foto: Wolfgang Tischler 41 Jahre alt, Familienvater, Feuerwehrmann und Windkraftanlagen-Experte: Florian Schäfer, der neue Ortsbürgermeister von Thalhausen, hat viele Facetten. Die RZ stellt ihn in einem Porträt vor. Lesezeit: 2 Minuten

Der 9. Juni 2024 war für Florian Schäfer ein besonderer Tag: Satte 90,8 Prozent der Stimmen bekam der konkurrenzlose Kandidat für den Posten des Ortsbürgermeisters in seiner Heimatgemeinde Thalhausen. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsgemeinderats am 22. Juli tritt Florian Schäfer die Nachfolge von Rolf Kurz an, der seit ...