Plus VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Riesige Überraschung: Kandidatin von „Wir für Waldbreitbach“ entthront CDU-Bürgermeister Martin Lerbs

i Die strahlende Siegerin bei der Wahl des Ortsbürgermeisters in Waldbreitbach: Monika Kukla ("Wir für Waldbreitbach") Foto: Wolfgang Tischler

Monika Kukla („Wir für Waldbreitbach“) ist die erste Ortsbürgermeisterin in der Geschichte von Waldbreitbach. Die 66-Jährige hatte bei der Ortsbürgermeisterwahl gegen den langjährigen CDU-Bürgermeister Martin Lerbs die Nase vorn. Am Sonntag (9. Juni) sind insgesamt fünf neue Köpfe in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach zum Ortsbürgermeister gewählt worden. In weiteren drei Orten müssen in den nächsten Wochen noch Nachfolger gefunden werden.