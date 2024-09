Plus Kaisersesch/Zell Zeller Petition pro Klinikerhalt: Staatssekretärin nimmt 10.342 Unterschriften entgegen Von David Ditzer i Bei Übergabe der Klinikpetition (von links) in Kaisersesch: Zells VG-Chef Jürgen Hoffmann, Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen, Staatssekretärin Nicole Steingaß und Gregor Doege. Foto: Ditzer Seit Wochen kämpfen viele Menschen im Zeller Land um den Erhalt ihres Klinikums Mittelmosel. Weil es dem Krankenhaus finanziell allem Anschein nach alles anderes als gut geht, wird sogar eine Schließung befürchtet. Eine Petition, die sich für den Erhalt des Standorts ausspricht, ist jetzt an Gesundheitsstaatssekretärin Nicole Steingaß überreicht worden, und zwar in Kaisersesch. Lesezeit: 2 Minuten

Eine Petition mit 10.342 Unterschriften, die von der Politik den Erhalt des Krankenhausstandorts Zell fordert, haben Initiator Gregor Doege und eine größere Delegation aus der Moselstadt am späten Montagnachmittag in Kaisersesch an Nicole Steingaß übergeben, Staatssekretärin im Landesministerium für Wissenschaft und Gesundheit. Auf dem Wohnmobilstellplatz in der Eifelstadt sagte Zells ...