Plus Ediger-Eller/Bruttig-Fankel Windböe drückt Wohnwagen fast in Mosel: Gewitter hinterlässt einige Schäden Von David Ditzer i Baumschnittarbeiten in Bruttig-Fankel, ein heftiges Gewitter hat dort am vergangenen Samstag Schäden verursacht. Foto: VG Cochem/Wolfgang Lambertz Auch über Teile des Kreises Cochem-Zell ist am vergangenen Samstag eine Gewitterfront hinweggezogen. Sie hinterließ unter anderem in Ediger-Eller und Bruttig-Fankel nennenswerte Schäden. Die Feuerwehren hatten viel zu tun. Lesezeit: 1 Minute

Ein heftiges Gewitter, das am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr über Teile der Verbandsgemeinde (VG) Cochem hinweggezogen ist, hat diverse Zerstörungen verursacht: In Ediger-Eller wurde ein Wohnwagen von einer Windböe fast in die Mosel gedrückt. Zwei Urlauber, die sich darin befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sagt VG-Bürgermeister Wolfgang ...