Plus Bruttig-Fankel Vorfall in Bruttig-Fankel: War Drohne in Wingertsbrand involviert? Von David Ditzer i Der von einem Brand beschädigte Weinberg gegenüber von Bruttig-Fankel. Foto: Jens Weber Wegen des Brandes in einem Weinberg gegenüber des Moseldorfes Bruttig-Fankel läuft ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, und zwar wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das teilt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf RZ-Anfrage mit. Lesezeit: 1 Minute

Das Feuer, das im Zuge des Feuerwerks beim Winzerfest in Bruttig-Fankel am Sonntag, 11. August, ausgebrochen war, hatte 90 Weinstöcke einer Winzerfamilie aus Ellenz-Poltersdorf beschädigt (die RZ berichtete). Vereinsvorstand: Gute Gespräche zu Einigung auf Schadensersatz Was den Ersatz des entstandenen Schadens angeht, befinden sich die Beteiligten in guten, konstruktiven und zielführenden Gesprächen, ...