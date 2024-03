Plus Zell VG Zell eröffnet teuren Neubau: Ein Rathaus, in dem viele arbeiten wollen Von David Ditzer i Nach rund drei Jahren Bauzeit ist das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Zell offiziell eröffnet. Der Neubau an der Zeller Schloßstraße gegenüber dem Finanzamt ist ein wichtiges Puzzleteil im Gesamtkonzept der Moselstadt, ihren Uferabschnitt zwischen der Fußgängerbrücke und dem Corray entscheidend zu attraktivieren. Foto: Kevin Rühle Lesezeit: 5 Minuten Ungefähr zwei Jahrzehnte der Überlegungen, Planungen und des Hürdenlaufs sind vorbei: Die Verbandsgemeinde Zell hat ihr neues Rathaus an der Schloßstraße in Zell eröffnet. Anekdoten um Cognac und kalte Füße veranschaulichten, warum das ein Meilenstein für die VG ist.

Geschafft, die Verbandsgemeinde (VG) Zell hat ihr neues Rathaus an der Schloßstraße 69 in Zell am Donnerstagvormittag eröffnet. Hausherr und VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann (FDP) packte zu Beginn den verbalen Zeitraffer aus: „Mit großer Freude dürfen wir heute, rund drei Jahre nach Baubeginn und mehr als 20 Jahre nach den ersten ...