Plus Zell Umzug der VG Zell: Das Meiste läuft planmäßig Eine komplette Verwaltung zieht um – mit Sack und Pack, mit Akte und IT. Vor dieser Herausforderung stand die Verbandsgemeinde Zell zu Beginn der Woche. Schließlich ist das neue Rathaus an der Schloßstraße bezugsfertig. Wie hat der Umzug geklappt? Was sagen die Baukosten? Von David Ditzer

Mit Riesenschritten geht der Umzug der Zeller Verbandsgemeindeverwaltung in das neu gebaute Rathaus an der Schloßstraße voran. „Wir sind ab Montag wieder am Start und handlungsfähig“, sagte Andreas Schorn, Büroleiter der VG Zell, am Freitagmittag gegenüber der RZ. Seit Montag war die Verwaltung für den Besucherverkehr geschlossen und nur über ...